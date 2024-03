Eccellenza Puglia, Atletico Racale: tre partite per blindare un posto nei playoff

Le prossime tre giornate del girone B del campionato di Eccellenza pugliese, girone B, saranno fondamentali per definire i quadri della postseason, tra playoff per la promozione in Serie D e i playout.

Agli spareggi per il salto di categoria spera di partecipare l'Atletico Racale, praticamente ad un passo dal traguardo: basterebbe infatti ottenere tre punti nel match contro il fanalino di coda San Pietro Vernotico di domenica 17 marzo per accedere in maniera matematica. Alla portata dei biancazzurri è anche il secondo posto occupato attualmente dal Manduria e distante solo due lunghezze (41 punti contro 39); l'obiettivo è dunque raccogliere il più possibile dalle restanti sfide di regular season, che comprendono il derby contro la capolista Ugento (domenica 7 aprile) e la trasferta con il Mesagne di domenica 14.

Bisognerà però allo stato delle cose guardare a quello che farà proprio l'Ugento, che si trova lontano sette punti dalla seconda piazza: se la forbice si allargasse ad otto o più punti a fine stagione, i playoff non si disputerebbero e la formazione allenata da Mimmo Oliva andrebbe dritta alla finale.