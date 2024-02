Eccellenza Puglia, Christian Cimarelli è il nuovo allenatore del Novoli

L'Asd Novoli Calcio 1942 comunica di aver affidato a Christian Cimarelli l'incarico di tecnico della prima squadra, impegnata nel Girone B dell'Eccellenza Pugliese. Toscano, classe classe 1975, nato a Firenze cresciuto calcisticamente nella formazione viola, con cui ha esordito in Serie A.

Da centrocampista ha vestito in carriera le maglie di Montevarchi, Reggiana, Chievo, Pistoiese, Sora, Foggia e Lecce nella stagione 1998/1999, con all’attivo 14 presenze ed 1 gol in Serie B. In Puglia quelle del Gallipoli, dal 2006 al 2009 vincendo il campionato di Lega Pro e la Supercoppa di Prima Divisione, poi a Racale, Galatina, Manduria e Galatone.

Proprio nel Salento ha mosso i primi passi da allenatore, in Promozione proprio con il Galatone, poi con il Gallipoli Football nell'Eccellenza Pugliese 2016/2017. A Cimarelli, che nel pomeriggio ha diretto la prima seduta di allenamento dei rossoblù al Toto Cezzi, va un grosso in bocca al lupo della dirigenza novolese.

Fonte: comunicato ufficiale Novoli