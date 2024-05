Eccellenza Puglia, decisa la data di inizio del campionato 2024/2025

Il consiglio direttivo della LND Puglia ha comunicato la data di inizio del campionato di Eccellenza 2024/2025: il torneo, che vedrà il ritorno del girone unico, avrà inizio domenica 25 agosto.

Al campionato parteciperanno venti squadre della regione, che in campo come regolamento potranno schierare due soli under, nati nel 2005 e nel 2006. Novità anche per quanto riguarda la Coppa Italia, che tornerà a svolgersi nei turni infrasettimanali: la partenza della competizione prevista per giovedì 5 settembre.