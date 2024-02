Eccellenza Puglia, doppio rinforzo per il Brilla Campi: ingaggiati Idrissa Diop e Francesco Solimeno

L' Usd Brilla Campi annuncia ufficialmente due nuovi ingressi nella rosa giallorossa, si tratta di una "vecchia" e una nuova conoscenza nella Famiglia Brilla.

Idrissa Diop, attaccante classe 2001, torna in giallorosso dopo aver vestito nelle ultime due stagioni la maglia della Rinascita Refugees contribuendo con i suoi 13 gol al salto in Promozione Pugliese da parte di una delle squadre rivelazione del calcio salentino. Nei suoi trascorsi in maglia giallorossa Diop ha mostrato qualità quali corsa, tecnica e fiuto del gol, e ha già esordito in Eccellenza Pugliese con i colori giallorossi. Bentornato Idrissa Diop.

(Foto Brilla Campi pagina Facebook)

Francesco Solimeno è un nuovo calciatore dell' Usd Brilla Campi , classe 2002 esterno sinistro, molto abile anche sulla fascia destra, calciatore duttile e tecnico cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Benevento e con tanta esperienza in Serie D tra Nardò e Vastogirardi nonostante la giovane età. Nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia del San Pietro V.co in Eccellenza, ora è a disposizione di Mister Patruno e dei compagni di squadra per affrontare con impegno ed entusiasmo questo finale di #stagione con addosso la maglia giallorossa. Benvenuto Francesco Solimeno.

Fonte: comunciato ufficiale Brilla Campi