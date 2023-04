Eccellenza Puglia girone B: i playoff iniziano il 30 aprile

I playoff del campionato di Eccellenza pugliese prenderanno il via domenica 30 aprile. Dopo un weekend di riposo prenderanno le ostilità della postseason, nella quale c'è in palio un posto per la Serie D. Per quanto riguarda il girone B, l'unica semifinale del raggruppamento vedrà l'Ugento impegnato contro il Manduria tra mura amiche (calcio d'inizio alle ore 16:30; la vincente sfiderà poi il Città di Gallipoli, passato già alla finale per via del divario con l'Otranto, che ammonta a circa 12 punti.