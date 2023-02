Eccellenza Puglia girone B: le partite in programma nella diciannovesima giornata

Il duello a distanza tra Città di Gallipoli e Ugento è pronto a proseguire anche nella diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone B. Le due formazioni sono staccate al momento da cinque punti (47 vs 42) e fino a questo momento ogni partita avrà un peso ancora più considerevole: la capolista sarà impegnata in trasferta sul campo dell'Arboris Belli, attualmente in serie positiva da cinque partite; i diretti inseguitori invece disputeranno un delicato match contro l'ostico Avetrana, che si trova a ridosso della zona podio.

Inoltre, è in programma il derby tra Maglie e Otranto, mentre il Gallipoli proverà a rialzarsi dopo due sconfitte consecutive nella gara contro l'Ostuni. La Virtus Matino ospiterà il Manduria, mentre il Novoli sfiderà il Castellaneta in uno scontro fondamentale in chiave salvezza.

Eccellenza Puglia, il programma della diciannovesima giornata del girone B