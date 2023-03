Eccellenza Puglia girone B: le partite in programma nella ventitreesima giornata

La ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone B, offrirà come piatto forte l'atteso scontro diretto tra Ugento e Città di Gallipoli: le due formazioni, staccate in classifica solo da un punto (rispettivamente 54 e 53), sono protagoniste di un autentico botta e risposta che nello scorso turno ha visto la squadra guidata da Andrea Salvadore salire al primo posto in seguito del pareggio del Città di Gallipoli contro la Virtus Matino. A quattro giornata dalla fine può esserci ancora spazio per eventuali sorpassi o controsorpassi. Anche l'Otranto, reduce dal pareggio subito in rimonta per mano dell'Avetrana, affronterà un match delicato, quello in casa del Manduria: in caso di vittoria i biancazzurri blinderebbero matematicamente i playoff, ma andrebbe ad agganciare anche la squadra tarantina in classifica, a quota 47 punti.

Il Gallipoli sarà contrapposto al Castellaneta ultimo in classifica, mentre il Maglie proverà a riscattare la sconfitta contro il Massafra nella gara interna contro l'Arboris Belli; Massafra che sarà l'avversario del Novoli, reduce da quattro risultati utili di fila e volenteroso di tenere lontana la zona playoff. A tal proposito, la Virtus Matino ospiterà il Ginosa in una gara importantissima per sperare nella salvezza diretta.

Eccellenza Puglia, il programma della ventitreesima giornata del girone B