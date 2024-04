Eccellenza Puglia, Novoli-Massafra: tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti

L'ultima gara del girone di ritorno, la penultima del torneo regionale di Eccellenza Pugliese, metterà di fronte il Novoli Calcio di mister Cimarelli e la SSD Massafra 1963 sul nuovo manto erboso del Campo Sportivo Toto Cezzi. I rossoblù, infatti, giocheranno l'ultima gara interna della stagione regolare nel nuovo impianto di via Trepuzzi, potendo sfruttare il calore del pubblico novolese per le ultime chance di salvezza.

Per la gara è stata indetta la GIORNATA ROSSOBLÙ: non saranno valide tessere abbonamento e accrediti, con ingresso unico al costo di 7 Euro. Il botteghino per l'acquisto dei tagliandi per i settori sarà attivo presso l'impianto novolese dalle ore 15.15.

Scriveremo insieme una nuova pagina della storia calcistica e questo sarà un giorno da ricordare per sempre. Serve l'aiuto di tutti i cuori rossoblù, vi aspettiamo al campo!

Fonte: comunicato ufficiale Novoli