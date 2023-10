Eccellenza Puglia girone B, quarta giornata: i risultati delle leccesi

?Giornata tutto sommato positiva per le squadre leccesi impegnate nel campionato di Eccellenza pugliese. Non ha sbagliato l'Ugento, che ha espugnato il campo del Mesagne per il terzo successo della stagione. Pareggi in extremis per Otranto, che ha finalmente mosso la classifica replicando all'ultimo minuto al Maglie e Atletico Racale, che era andato sotto sul finale del primo tempo.

Sorride la Virtus Matino, alla seconda vittoria consecutiva grazie al blitz sul campo del San Pietro Vernotico. Pari a reti bianche invece per il Brillla Campi. Nel posticipo serale infine il Novoli è caduto nei minuti finali della gara contro il Manduria, incassando la seconda sconfitta della propria stagione.

Maglie-Otranto 1-1 [Amato (M) all'8', Cisternino (O) al 90']

Arboris Belli-Brilla Campi 0-0

Atletico Racale-Ginosa 1-1 [Genchi (G) su rigore al 45', My (AR) all'89']

Mesagne-Ugento 1-3 [Balboa (U) al 37', Ancora (U) al 56', Vapore (M) al 58', Vargas (U) al 90']

San Pietro Vernotico-Virtus Matino 0-2 [Coronado all'84', Pirretti al 90']

Novoli-Manduria 0-1 [Munoz]

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone B