Eccellenza Puglia girone B, seconda giornata: i risultati delle leccesi

Seconda giornata in chiaroscuro per le formazioni leccesi impegnate nel campionato di Eccellenza. Escludendo il derby tra Novoli e Virtus Matino, i club della provincia hanno raccolto una vittoria, un pari e tre ko.

L'Ugento vola in testa alla classifica grazie a Jimenez, che con una doppietta ha steso l'Arboris Belli; Amato invece ha permesso al Maglie di muovere per la prima volta in stagione la classifica, rispondendo così alla rete iniziale del Mesagne. Brutta battuta d'arresto invece per il Brilla Campi, annichilito dal Manduria, primo stop invece per l'Atletico Racale che è stato colpito praticamente allo scadere dal Massafra; l'Otranto con la sconfitta sul campo del Ginosa conferma il trend negativo in queste prime due settimane di torneo. I biancazzurri, al momento, si trovano sul fondo della classifica.

(articolo in aggiornamento)

Maglie-Mesagne 1-1 [Vapore (M) su rigore al 1', Amato (AM) al 50']

Arboris Belli-Ugento 1-2 [Jimenez (U) al 25', Jimenez (U) al 46', Gomes Forbes (AB) su rigore al 56']

Atletico Racale-Massafra 0-1 [Marzio al 94']

Ginosa-Otranto 1-0 [Genchi su rigore al 48']

Manduria-Brilla Campi 4-0 {autorete di Narducci al 23', Cavaliere al 40', Bocchino, Maroto]

Novoli-Virtus Matino [in campo dalle 19:00]

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone B