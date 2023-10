Eccellenza Puglia girone B, sesta giornata: i risultati delle leccesi

Bilancio ok per le squadre leccesi impegnate nella sesta giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone B. L'Ugento ha infilato la quinta vittoria stagionale con un poker rifilato alla sorpresa Massafra: i giallorossi hanno così accorciato sulla capolista Manduria, fermata sul pari dall'Atletico Racale, al terzo pareggio stagionale.

Continua il trend positivo della Virtus Matino, corsara sul campo del Mesagne e autrice del quarto successo di fila; l'Otranto invece non ha ancora trovato la costanza giusta per risalire, ma una rete di Nicolazzo in extremis ha evitato una sconfitta che sarebbe stata pesante; al fotofinish invece è stato beffato il Maglie, che contro il Ginosa si era portato avanti sul 3-1. Terzo ko invece per il Novoli, caduto in rimonta in casa dell'Arboris Belli.

Nel posticipo il Brilla Campi ha inanellato il quarto risultato utile di fila con il pareggio sul campo del San Pietro Vernotico: decisivo il rigore di Facecchia

Maglie-Ginosa 3-3 [Sené (M) al 16' Camporeale (G) al 17', Sené (M) al 21', Sené (M) al 61', Genchi (G) su rigore al 70', Gallitelli (G) al 90']

Arboris Belli-Novoli 2-1 [Delgado (N) al 27', Arribillaga (AB) al 32', Gomes Forbes (AB) al 55']

Atletico Racale-Manduria 2-2 [Flordermundo (AR) al 15', Perticari (AR) al 29',Maroto (M) al 65', Munoz (M) all'82']

Mesagne-Virtus Matino 0-3 [Azzinari al 16', Pirretti al 39', Mossolini al 78']

Ostuni-Otranto 1-1 [Sené (OS) al 38', Nicolazzo (OT) al 92']

Ugento-Massafra 4-0 [Jimenez al 15', Jimenez al 21', Ruiz al 27', Vargas al 48']

San Pietro Vernotico-Brilla Campi [Procida (SPV), Facecchia (BC) su rigore]

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone B