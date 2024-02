Eccellenza Puglia girone B: sorriso Virtus Matino, l'Atletico Racale pareggia col Manduria

Successo per la Virtus Matino, pareggio in trasferta per l'Atletico Racale. Questi i verdetti dei due anticipi della diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone B.

La Virtus, tra le mura dello stadio comunale, hanno avuto la meglio sul Mesagne per 2-1: si è trattata dell'undicesima vittoria stagionale per i biancazzurri, temporaneamente saltati al terzo posto in classifica. Di Chiri e Ciriolo i gol dei padroni di casa, mentre gli ospiti sono andati a segno con Niare. Settimo risultato utile consecutive invece per l'Atletico Racale, che allo stadio Dimitri ha colto un 1-1 di fronte al Manduria: biancoverdi in vantaggio al 5' grazie a Salatino, a cui ha risposto Latorre al 56'.

La Virtus Matino è salita a 35 punti, l'Atletico Racale ha invece raggiunto quota 32 punti nella graduatoria del raggruppamento.