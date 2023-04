Eccellenza Puglia girone B, ventiseiesima giornata: diversi i verdetti da emettere

Primo posto, playoff e salvezza: l'ultima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone B, in programma domenica 16 aprile, dovrà emettere diversi verdetti con i destini delle squadre leccesi che si incroceranno per via del calendario.

Città di Gallipoli e Ugento, prima e seconda a quota 62 e 60 punti affronteranno rispettivamente Manduria e Novoli: la formazione tarantina è a caccia di punti fondamentali per non vedere il divaro dalla seconda piazza aumentare a sette punti; in tal caso, a prescindere dal piazzamento finale, Città di Gallipoli e Ugento giocherebbero direttamente per la finale. Gli uomini guidati da Andrea Salvadore invece affronteranno il Novoli, che dal canto suo è a caccia di punti per essere tranquillo per quanto riguarda la permanenza in categoria.

Nelle retrovie il Castellaneta è già retrocesso, mentre il Ginosa è al penultimo posto a 19 punti e il Maglie è terzultimo a quota 26: se il distacco di sette punti resterà tale al termine di questo turno, i playout non verranno disputati e la terzultima si salverebbe direttamente. Questa regola è ovviamente applicabile anche con le altre squadre coinvolte, molto dipenderà comunque dal risultato del match Ginosa-Avetrana; il Maglie ospiterà l'Ostuni in autentico scontro diretto, mentre l'Arboris Belli se la vedrà con il Gallipoli. La Virtus Matino sarà impegnato contro il Massafra già salvo. A margine, la trasferta dell'Otranto sul campo del Castellaneta.

Eccellenza Puglia, il programma della ventiseiesima giornata del girone B