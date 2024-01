Eccellenza Puglia, il Maglie puntella il centrocampo con Nicola Palma

La A. Toma Maglie, al termine della sessione di mercato invernale, è lieta di annunciare l'arrivo in casa giallorossa di Nicola Palma, promettente mediano classe 2006 che andrà a rinforzare il parco under a disposizione di Mister Bruno. Arriva a Maglie dopo aver militato nelle giovanili di US Lecce e Brindisi FC.

Fonte: comunicato ufficiale Toma Maglie