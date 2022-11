Eccellenza Puglia, il match clou dell'undicesima giornata è il derby di Gallipoli

Dopo il doppio confronto andato in scena nel secondo turno di Coppa Italia, l'undicesima giornata del girone B del campionato di Eccellenza regalerà il derby tra Gallipoli e Città di Gallipoli: il fischio d'inizio è fissato per le 14:30 allo stadio Bianco, con biglietti acquistabili al botteghino al costo di 5 euro; come precisato dal Gallipoli tramite la propria pagina Facebook, l'ingresso per gli under 14 sarà libero mentre saranno sospesi gli accrediti.

Le due compagini finora sono state protagoniste di ruolini di marcia completamente diversi. Il Città di Gallipoli, in seguito alla vittoria sull'Ugento domenica scorsa, ha dato il via ad una potenziale fuga in testa alla classifica: 27 i punti finora messi a referto, al netto di 9 vittorie e una sola sconfitta. 25 le reti segnate, 9 quelle subite. Insomma, dopo aver dominato il campionato di Promozione nel 2021/2022, la squadra guidata da Alessandro Carrozza prova di nuovo a prendersi la scena.

Il Gallipoli invece è più staccato rispetto ai rivali cittadini. La formazione guidata da Matias Calabuig ha conquistato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 3 ko); Le reti segnate sono state 13, toccano quota 12 quelle al passivo.

