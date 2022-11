Eccellenza Puglia: l'Ugento batte al fotofinish il Manduria nella ripetizione del match della terza giornata

L'Ugento la spunta nella ripetizione del match della terza giornata del campionato di Eccellenza pugliese (Girone B) e conserva sostanzialmente il terzo posto in classifica assieme all'Otranto. Presso lo stadio comunale la formazione guidata da Andrea Salvadore ha trionfato per 3-2, al termine di un match rocambolesco e deciso nelle battute finale. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa, grazie al gol di Munoz al 25'; poi la rimonta ospite con Cavaliere (31') e Onesto (73'). Tuttavia Veron, in extremis, ha ribaltato nuovamente l'esito dell'incontro realizzando una doppietta nel giro di un paio di minuti (reti al 91' e 95'). L'Ugento, che nel frattempo ha perso a tavolino il match contro l'Avetrana della sesta giornata, è salito a quota 18 punti.