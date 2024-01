Eccellenza Puglia, Maglie: arriva la vittoria a tavolino contro il Massafra

Arriva la decisione del Giudice Sportivo sulla partita Toma Maglie-Massafra, che doveva disputarsi lo scorso 7 gennaio e che è stata rinviata a data da destinarsi poiché la squadra tarantina non ha potuto raggiungere lo stadio per un guasto al mezzo di trasporto.

Il Giudice Sportivo ha rigettato il ricorso del Massafra e decretato dunque la vittoria per 3-0 a tavolino per il Maglie: i giallorossi salgono così a quota 16 punti in classifica."Il Giudice Sportivo, Avv. Mario Pinto, in merito alla mancata disputa della gara Toma Maglie-Massafra prevista per lo scorso 7 gennaio, ha rigettato il ricorso proposto dalla società tarantina decretando la vittoria a tavolino per 3-0 alla Toma Maglie" - si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club salentino.

Eccellenza Puglia girone B, la classifica aggiornata