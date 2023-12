Eccellenza Puglia, il Novoli rinforza la difesa con Jacopo De Lorenzis

Un altro tassello importante nella finestra invernale del calciomercato del Novoli Calcio, che rinforza la difesa con Jacopo De Lorenzis Il calciatore, classe 2003 proveniente dall'Ugento Calcio, è cresciuto nelle squadre giovanili dell'U.S. Lecce per poi approdare nell'Eccellenza Pugliese con la maglia giallorossa ugentina, per tre stagioni consecutive compresa la prima parte di quella attuale. Muscoli e centimetri in più per mister Manco, con il quale il difensore galatinese ha svolto gli allenamenti settimanali aggregandosi al gruppo rossoblù.

"Ho ricevuto un'ottima accoglienza del gruppo e una grande disponibilità della società, fattori che mi motivano maggiormente per questa nuova sfida professionale. Ho scelto di rimettermi in gioco e voglio dimostrare da subito le mie qualità, perchè credo che possiamo affrontare questo girone di ritorno con un piglio diverso e ripagare gli sforzi della società e dei tifosi".

Fonte: comunicato ufficiale Novoli