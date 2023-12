Novoli, colpo per l'attacco: ecco Marcos Cordary

Continua il calciomercato del Novoli Calcio, con una prestigiosa operazione conclusa dall'Area Tecnica e dalla società rossoblù: accordo con Marcos Cordary, attaccante italo-argentino classe '99, proveniente dall'Eccellenza Calabria in cui ha vestito la maglia dell'Asd Sambiase 2023. Nonostante la giovane età, il puntero può già vantare diverse esperienze in Europa, dopo le giovanili in patria con la maglia dell’Indipendiente: dalla Spagna dove ha giocato l'Eccellenza (con il C.D. Inter Ibiza) e la Serie D (con il C.F. Sant Rafael) è giunto nei Dilettanti italiani (tra le altre con le maglie di Paolana, Real Sant’Agata, Lions Mons Militum Montemiletto, Villasimius e Tortolì), consacrandosi proprio lo scorso anno nell'Eccellenza Pugliese e firmando 12 reti con la maglia dell'Ugento. Cordary si è aggregato al gruppo ed è già a disposizione di mister Manco.

"Voglio ringraziare la dirigenza e la squadra per l'accoglienza: ho trovato tanta gente che si è messa a disposizione da subito e dei compagni pronti ad integrarmi nel gruppo - le prime parole. Voglio mettermi da subito in gioco, perchè il campionato è difficile e l'apporto che posso dare può essere utile per superare questo periodo difficile. Ai tifosi voglio chiedere sostegno per questi ragazzi e per questo gruppo: conquisteremo la salvezza tutti insieme e non vedo l'ora di festeggiarla nel nuovo stadio".

Fonte: comunicato ufficiale Novoli