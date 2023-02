Eccellenza Puglia, nel prossimo turno spicca il derby Otranto-Ugento

Il campionato di Eccellenza pugliese è pronto a ripartire dopo il turno di riposo osservato per la Coppa Italia. Il diciottesimo turno offrirà lo scontro diretto tra l'Otranto, terzo in classifica, e l'Ugento, il diretto inseguitore del Città di Gallipoli (che sarà impegnato in casa contro il Massafra).

Un match che vale tanto. Gli uomini guidati da Graziano Tartaglia vogliono sfruttare l'occasione per riaprire i giochi per il podio: con una vittoria l'Otranto si porterebbe infatti a due punti di distanza dal secondo posto (36 vs 41, al momento). I biancazzurri possono contare sul fattore casa, visto che tra le mura amiche non perdono dal 25 settembre, quando il Città di Gallipoli si impose per 4-1.

La formazione giallorossa vuole invece consolidare il suo piazzamento sperando allo stesso tempo in un passo falso della capolista: attualmente l'Ugento può vantare una striscia positiva di sette risultati utili consecutivi iniziata proprio dopo il ko con il Città di Gallipoli alla decima giornata; nell'ultimo turno è arrivata una roboante vittoria sul Gallipoli, per 5-0.