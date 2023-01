Eccellenza Puglia, Novoli-Otranto si gioca al campo sportivo Rizzo di Galatone

La LND Puglia ha comunicato che il match tra Novoli e Otranto, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone B, si giocherà presso il campo comunale Rizzo di Galatone: il calcio d'inizio è fissato per le 15:00, lo stesso orario delle altre partite.

Sarà un derby delicato, per entrambe le formazioni. L'Otranto è attualmente terzo in classifica, a quota 30 punti, ed intendersi rialzarsi a seguito della sconfitta nel derby con il Città di Gallipoli capolista. FInora la formazione guidata da Graziano Tartaglia ha ottenuto 9 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Opposta la situazione del Novoli, che è reduce da una striscia di quattro sconfitte consecutive: per il momento nemmeno l'arrivo del tecnico Andrea Manco, subentrato al dimissionario Gioacchino Marangio, è riuscito a dare una svolta, anche se il calendario ha regalto come avversari Ugento, Manduria e Gallipoli.