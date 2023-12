Eccellenza Puglia, Novoli: per la porta ingaggiato Michele Lacirignola

Novità in casa Novoli Calcio, con il primo movimento in entrata firmato dai direttori Capone - Russo all'avvio della finestra invernale di calciomercato. Per la porta dei rossoblù, infatti, è stato scelto Michele Lacirignola: estremo difensore classe 2000, con diverse esperienze in campionati importanti come la Serie D e l'Eccellenza, proveniente dal Molfetta (Eccellenza Pugliese - Girone A) dove ha iniziato la stagione in corso. Nel suo curriculum la trafila nelle squadre giovanili di Monopoli, Virtus Francavilla e Fasano, mentre tra le esperienze più fortunate si segnalano Brindisi (esordio in Eccellenza e promozione in Serie D). In Puglia ha vestito anche le maglie di Castellaneta e Mola, mentre fuori regione quelle dell'Imperia (Serie D) e del Lanciano (Eccellenza Abruzzese).

"Mi voglio mettere da subito a disposizione per questi colori e in gioco a livello personale - ha detto il portiere, già a disposizione del gruppo e del preparatore Derio Guadalupi. Ha ricevuto un'accoglienza calorosa e speciale dal gruppo, c'è voglia di rivalsa e ho potuto apprezzare uno spirito di squadra, che sicuramente sarà la forza per uscire da questo momento negativo".

Fonte: comunicato ufficiale Novoli