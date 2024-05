Ugento pronto alla finale playoff: tutti i numeri della regular season

Appuntamento con la storia per l'Ugento. Domenica 5 maggio, alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, la formazione allenata da Mimmo Oliva affronterà il Bisceglie in gara secca nella finalissima playoff per la promozione in Serie D. Il match, in programma alle ore 16:30, può prolungarsi ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore in caso di pareggio.

I giallorossi non hanno disputato i playoff del girone B, in quanto hanno ottenuto un distacco di nove punti sul Manduria secondo in classifica. Il cammino dei salentini in regular season è stato proficuo: l'Ugento è arrivato primo in graudatoria a quota 57 punti, al netto di 18 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. I gol all'attivo sono stati 55, il maggior quantitativo del raggruppamento assieme ad Atletico Racale ed Arboris Belli, mentre al passivo le reti sono state 25, dietro ad Atletico Racale (22) e Manduria (23).

La vittoria più larga è stata quella contro l'Ostuni per 7-0 di domenica 8 ottobre 2023, mentre la sconfitta più pesante è il 5-3 incassato dal Brilla Campi domenica 19 novembre. Il miglior marcatore della stagione è stato Julen Bernaola, autore di 16 gol.