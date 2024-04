Eccellenza Puglia: il Novoli si regala il blitz e si salva. Virtus Matino in Promozione

Il Novoli compie l'impresa e rimane in Eccellenza, spendendo in Promozione la Virtus Matino. Allo stadio Via del Mare di Matino la formazione allenata da Christian Cimarelli ha strappato una vittoria (unico risultato a disposizione in virtù del piazzamento in classifica) per 2-0, maturata nel secondo tempo. I rossoblù hanno tagliato il traguardo disputando una partita di grande determinazione e attenzione, mentre i biancazzurri nel secondo tempo non sono riusciti a riequlibrare la sfida in modo da strappare la salvezza.

Il Novoli ha colto il doppio vantaggio nel giro di una decina di minuti, aprendo le danze con De Blasi al 12' e arrotondando il risultato al 23' in occasione del sigillo di Garnica. Il prossimo anno il Novoli disputerà dunque l'Eccellenza, mentre la Virtus Matino ripartirà dalla Promozione.