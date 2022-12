Falcone sente aria di derby: “La mia prima volta contro la Lazio”

LECCE - Al termine dell'amichevole vinta per 2 a 1 contro il Varadzin, squadra croata, davanti ai microfoni della sala stampa, per il Lecce, si è seduto Wladimiro Falcone, reduce con Baschirotto, Colombo e Gallo da uno stage a Coverciano con il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini: “Per me è stata una bella soddisfazione esserci – ha risposto il portiere -. Solo pochi anni fa era impensabile immaginare che sarei arrivato a questo punto. Se in futuro ci saranno altre chiamate non lo so, me lo devo meritare”.

Sull'amichevole odierna, alla quale ha di fatto assistito da spettatore, Falcone ha commentato: “Era importante dare delle risposte, abbiamo fatto una buona gara, un poco sotto ritmo nel secondo tempo, ma era inevitabile. Se ci ha condizionato l'uscita di Gonzalez? Non direi, non credo che si sia fatto nulla di serio, ma Askildsen ha dato il suo contributo. I miei compagni hanno corso tanto in queste settimane, ora stiamo cercando di mettere la benzina nelle gambe”.

Rimane una settimana, del resto, per ritrovare l'intensità, dal punto di vista fisico ma anche mentale, necessaria per far bene: “Inizia un nuovo campionato dopo una pausa così lunga – ha spiegato Falcone - e il nostro obiettivo deve essere quello di portare a casa il nostro obiettivo il prima possibile”.

Per l’estremo difensore il prossimo impegno avrà un sapore particolare: “È la mia prima volta contro la Lazio. Io sono cresciuto in una famiglia di fede romanista, anche in questi giorni di vacanza trascorsi a casa mi hanno fatto qualche battuta sulla rivalità” ha detto ai giornalisti prima di congedarsi.