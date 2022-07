Gallipoli, Costantini sulla questione stadio: "Dobbiamo capire i margini per avere la struttura a disposizione"

La questione stadio al centro dei pensieri del Gallipoli. La deroga, la quinta consecutiva, per la svolgere le attività tra le mura dello stadio Bianco è scaduta e urge trovare una soluzione in vista della prossima, e imminente, annata sportiva. Soprattutto se lo stadio dovesse essere dichiarato inagibile: a quel punto bisognerebbe trovare un'alternativa, con tutte le difficoltà del caso. A parlare di tale situazione, con delle dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club, è stato il vicepresidente uscente Luciano Costantini. “Nella giornata di lunedì, ci è arrivata una pec da parte dell’Ufficio Impianti Sportivi che fa capo al Comitato Regionale Puglia FIGC -ha rivelato Costantini- Qualora gli organi preposti non dovessero omologare il campo, con l’ennesima deroga, la struttura sarà dichiarata inagibile e le attività all’interno del Bianco verrebbero immediatamente bloccate. Come società esprimiamo nuovamente la nostra preoccupazione per questa problematica che ormai ci accompagna da tempo. Capire al più presto quali possono essere i margini per avere lo stadio a nostra disposizione, risulta infatti fondamentale, data la nuova stagione alle porte. Confidiamo, in questo senso, nell’impegno del sindaco Stefano Minerva e dell’assessore allo sport, nonché vice-sindaco, Riccardo Cuppone”.

Questione stadio Gallipoli, Costantini: "Spostarci comporterebbe difficoltà logistiche"