Gallipoli: Monopoli e Amar salutano il club giallorosso

Il Gallipoli Football 1909 comunica di aver formalizzato via lista di trasferimento il passaggio di Pasquale Monopoli all’UG Manduria Sport, accontentando la volontà del ragazzo di proseguire la sua avventura nel club tarantino.

A Pasquale, capitano giallorosso in questa prima metà di stagione, vanno i ringraziamenti della dirigenza per l’impegno profuso in questi mesi assieme e per il contributo determinante nel raggiungimento di risultati che sono andati al di là aspettative durante il girone d’andata.

Insieme a Monopoli, saluta la famiglia giallorossa anche Mouhamed Amar che si trasferisce invece alla Polisportiva Galatone, compagine di prima categoria.

Ad entrambi, va infine un grande in bocca al lupo per la conclusione dei rispettivi campionati, in due piazze con importanti obiettivi sportivi da raggiungere.