Gallipoli, in programma quattro open day per il settore giovanile: le info

Il Gallipoli organizza quattro open day per il settore giovanile. Gli appunamenti fissati dalla squadra giallorossa sanno dedicati alle categorie Giovanissimi Under 15 e Allievi Under 17: il 13 e il 20 luglio sarà la volta dei nati negli anni 2008 e 2009, mentre il 18 e il 25 luglio toccherà ai nati nel 2006 e nel 2007. Agli open day saranno presenti i tecnici appena confermati Andrea Pizzaleo (responsabile dell'area tecnica del settore agonistico e allenatore della Juniores), Fabrizio Panico (allenatore GIovanissimi Under 15) e Carlo Stea (responsabile dell'area atletica del settore agonistico). Si partirà alle ore 19:30, per maggiori info consultare la pagina Facebook del club.