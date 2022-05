Grande festa del Novoli: battuto il Tricase ed Eccellenza ritrovata dopo cinque anni

NOVOLI – Il Novoli è tornato in Eccellenza dopo cinque anni di purgatorio: questa è la grande notizia che arriva dalla domenica calcistica, che ha visto protagonisti i rossoblù nella finale play off contro l’Atletico Tricase. Un traguardo raggiunto grazie al successo per 3-1 tra le mura amiche del “Totò Cezzi”, e che regala ancora una volta un boccone amaro al Tricase, formazione che dopo otto anni si giocava nuovamente gli spareggi promozione e che, nonostante il blasone storico della piazza, sarà costretto a rimanere in Promozione per un altro anno.

Una gara emozionante fin dai primi 45 minuti, conditi da ben tre reti – 2-1 in favore del Novoli al duplice fischio -, e il brutto infortunio al capitano del Tricase, Citto, costretto ad uscire dal campo con l’ausilio dell’ambulanza.

La prima frazione ha visto protagonisti Palazzo e Massaro per i gol del Novoli, e proprio capitan Citto per gli ospiti poco prima del grave infortunio. Nella seconda frazione, invece, a mettere la parola fine è l’argentino Delgado che nei minuti di recupero mette a segno il definitivo 3-1, spegnendo le speranze di un Atletico Tricase sempre vivo.

Termina dunque la lunga stagione del girone B di Promozione pugliese, un campionato interrotto a più riprese per le questioni legate al covid 19, ma che ha regalato grandi emozioni. Salento protagonista assoluto, con due formazioni promosse in Eccellenza (Città di Gallipoli e Novoli) ed altrettante retrocesse in Prima Categoria (Capo di Leuca e Galatina). Da oggi ci sarà tempo per organizzare la nuova stagione per i club che prenderanno parte al prossimo campionato, con il Novoli che seppur la grande festa, dovrà subito pensare alla questione relativa al campo di gioco. Il “Totò Cezzi”, a causa di un manto ancora in terra battuta, non risulta idoneo agli standard del torneo di Eccellenza.