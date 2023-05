Il Città di Gallipoli batte l'Ugento: ora la finale playoff per la Serie D contro il Manfredonia

Il Città di Gallipoli fa suo il derby contro l'Ugento e strappa il pass per la finalissima playoff che vedrà come avversario il Manfredonia (foggiani qualificati a seguito dello 0-0 maturato con il Bisceglie). Allo stadio Bianco la formazione guidata da Alessandro Carozza ha avuto la meglio per 3-0: Quarta ha aperto le danze al 13', il raddoppio quasi immediato è stato firmato da Sansò al 18'; a chiudere i conti il gol da subentrato di Oltremarini. Ora il Città di Gallipoli si gocherà in gara secca la promozione in Serie D proprio contro il Manfredonia.