Il Gallipoli Calcio prenderà parte al campionato di Eccellenza 2024/2025: il comunicato

La società, in persona del Presidente Vincenzo Carrozza, COMUNICA che la squadra parteciperà al Campionato di Eccellenza Pugliese girone unico per l'anno 2024-2025. Tale scelta di non presentare domanda di ripescaggio in serie D, è dettata dal fatto di ripartire con figure professionali ed una struttura societaria che permetta alla stessa in futuro di essere pronta al salto di categoria fondato su solide basi.

Sono stati tre anni intensi passati dalla vittoria del campionato di promozione a quello dell'eccellenza, fino ad arrivare alla Serie D lo scorso anno, dove avremmo meritato un finale migliore.

Ora è il momento di ripartire tutti insieme, ora è il momento di sostenere i nostri colori, consapevoli che solo grazie al sostegno di Voi Tifosi, si possa tornare a scrivere pagine importanti di calcio nella nostra città. Per questo Vi invitiamo a starci vicini. Infine la società è già a lavoro per programmare al meglio l'imminente stagione e nei prossimi giorni verranno annunciati staff dirigenziale e tecnico.

Fonte: comunicato ufficiale Gallipoli Calcio