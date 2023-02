Il Maglie cade nel recupero contro l'Avetrana: allo stadio Laserra finisce 5-1

Pesante sconfitta del Maglie nel recupero della sedicesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone B: allo stadio Laserra i giallorossi sono stati battuti per 5-1 dall'Avetrana. Si tratta della settima sconfitta stagionale per i salentini, andati in svantaggio sul 3-0 nel primo tempo a causa delle reti di Sanyang al 9',Marangione al 35' e Marchionna al 41'; nella ripresa, al 71', De Michele su rigore ha accorciato le distanze ma successivamente l'Avetrana ha arrotondato il punteggio ancora con Sanyang (74') e Di Giulio (90'). Il Maglie è rimasto così fermo a quota 18 punti in classifica.