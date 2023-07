Il Taurisano puntella l'attacco con la firma di Giuseppe Negro

Colpo di esperienza per l'attacco del Taurisano: i granata hanno ingaggiato la punta classe 1986 Giuseppe Negro. Nella scorsa stagione ha militato prima nel Maglie in Eccellenza, per poi scendere in Prima Categoria approdando nel Galatina; in passato ha vestito anche le maglie di Barletta e Corato, nel massimo campionato regionale.

Dal 2014 al 2018 ha giocato in Serie D con le maglie di Gallipoli, Civitanovese, Monticelli e Recanatese, mentre dal 2006 al 2008 ha avuto trascorsi in Serie C2 alla Valenzana, al Castelnuovo e alla Vastese.