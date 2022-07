Il Veglie riparte dalle certezze, con le conferme di mister Politi e del DS Masilla

Il Veglie si prepara a disputare la sua quarta stagione consecutiva nella Promozione pugliese, dopo aver ottenuto la salvezza nello scorso torneo. A seguito del sospirato traguardo, la società ha deciso di ripartire dalle proprie certezze. Gianluca Politi sarà ancora l'allenatore della formazione leccese: Politi era subentrato a Roberto Calabrese lo scorso ottobre, trascinando il Veglie alla permanenza nella categoria con il quartultimo posto del girone B raggiunto a quota 28 punti (6 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte nel corso dell'intera annata).

Allo stesso tempo, per quel che concerne l'area tecnica, è arrivata la conferma del direttore sportivo Antonello Masilla. Il dirigente resterà a Veglie per il secondo anno di fila con il compito di costruire una squadra che possa affrontare al meglio la prossima avventura. Come nuovo tecnico della formazione Juniores invece è stato scelto Giuseppe Sequestro.