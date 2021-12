Si incontrano Maglie e Gallipoli, l'Ugento riparte dalla Virtus Mola

LECCE – Archiviato l’ultimo turno del girone d’andata le squadre del girone B di Eccellenza si apprestano a scendere in campo per il primo atto di ritorno. Sfida di cartello il derby tra Toma Maglie Gallipoli, impegni alla portata per De Cagna Otranto e Ugento che affrontano rispettivamente Grottaglie e Mola; scontro salvezza per l’Atletico Racale. Le gare avranno inizio alle ore 14:30.

L’Ugento per rimanere in scia, derby Maglie-Gallipoli

Dopo un girone d’andata ottimo concluso con 28 punti al secondo posto in classifica, l’Ugento che difficilmente potrà recuperare il divario troppo largo con il Martina (11 punti differenza), affronterà le prossime gare per consolidare quanto di buono fatto fino ad oggi. Il girone di ritorno si apre con la sfida all’ultima della classe, la Virtus Mola, che in campionato ha vinto una sola volta e pareggiato quattro. Ciononostante, i biancoblu nell’ultimo mese hanno portato a casa quattro punti in altrettanti impegni, dando un importante segnale alle dirette concorrenti.

La sfida più importante della domenica sarà certamente il derby a tinte giallorosse tra Toma Maglie e Gallipoli, due delle formazioni più in forma di tutto il raggruppamento. I padroni di casa sono reduci da un filotto di cinque risultati utili – quattro successi e un pari -, vincendo domenica scorsa lo scontro chiave in ottica salvezza contro il Manduria. Con 20 punti si sono allontanati sensibilmente dalla zona play out e presidiano la settima posizione, con un punto in meno rispetto al Sava, quinto. I galletti arrivano al match dopo cinque successi ed un pareggio nelle ultime sei uscite, risultati che hanno scacciato una momentanea crisi e permesso alla truppa di Max Oliva di aggrapparsi al quarto posto con 25 punti all’attivo.

L’Otranto ospite del Grottaglie, sfida salvezza per il Racale

Dopo diversi addii con l’apertura della finestra invernale di calciomercato, un indebolito De Cagna Otranto sarà chiamato ad affrontare il girone di ritorno partendo da un sesto posto con 21 punti, a pari merito del Sava. Con soli quattro punti conquistati nell’ultimo mese dopo aver affrontato le primissime della classe, affronterà il modesto Grottaglie che ha vinto in una sola occasione nelle ultime sei uscite. I tarantini, al penultimo posto con 8 punti, sono reduci da due sconfitte di fila contro Martina e Gallipoli.

Riparte da una sfida interna all’Heffort Sport Village di Parabita la seconda parte della stagione dell’Atletico Racale, capace nel girone d’andata di ottenere solamente nove punti frutto di due vittorie, tre pareggi e ben otto sconfitte. Reduce dalla due sconfitte consecutive con Gallipoli e Castellaneta, affronta il Ginosa decimo in classifica con 12 punti all’attivo. Questi al contrario degli avversari di domenica arrivano da due pareggi maturati contro Massafra (2-2) e Sava (0-0) grazie i quali hanno agganciato la prima posizione della griglia play out.