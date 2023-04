L'Ugento si prepara ad affrontare il Manduria ai playoff: il bilancio dei confronti in regular season

Squadra in casa

Squadra in casa Ugento

L'Ugento è pronto a scendere in campo nel primo turno dei playoff del campionato di Eccellenza pugliese, girone B, in programma domenica 30 aprile allo stadio comunale (calcio d'inizio alle ore 16:30): l'avversario sarà l'ostico Manduria. L'obiettivo dei giallorossi di guadagnarsi la finale del raggruppamento contro il Città di Gallipoli, che nel corso della stagione ha avuto la meglio nella corsa al primo posto.

Nella stagione regolare l'Ugento ha ottenuto una vittoria e un pareggio contro la formazione tarantina. Pirotecnico il confronto andato in scena il 10 novembre 2022, tra le mura amiche, nel quale la formazione allenata da Andrea Salvadore ebbe la meglio per 3-2: al gol di Munoz arrivato al 25', il Manduria rispose con una doppietta di Davide Cavaliere (reti al 31' e al 68'); tuttavia un'altra doppietta, quella di Veron, ribaltò di nuovo il risultato in favore della squadra leccese. Le reti furono segnate al 91' e al 93'.

Domenica 22 gennaio 2023 invece, allo stadio Dimitri, l'Ugento raccolse un 2-2: Dibi Kouame portò in vantaggio i padroni di casa al 9', al 24' Perez ha ristabilito l'equilibrio spezzato successivamente da Nicola Russo al 46'. Nella ripresa gli ospiti trovarono poi il gol del definitivo pari ancora grazie a Perez (61').