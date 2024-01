D’Aversa ritrova la Lazio dopo un girone: “Fare pressione ed evitare errori”

LECCE – Pressione immediata e non commettere errori: sono le direttrici secondo mister Roberto D’Aversa su cui il Lecce, chiamato alla delicata trasferta dell’Olimpico, contro la Lazio di Maurizio Sarri, deve impostare il piano gara per tentare di tornare a casa con un buon risultato. È passato un girone esatto da quando, all’andata, l’esordio proprio contro i biancocelesti al Via Del Mare, aveva portato un successo in rimonta come accaduto peraltro nella stagione scorsa: ma oggi la situazione è diversa, c’è una squadra, quella di casa, in fiducia, che viene da quattro vittorie interne di fila e dal successo nel derby di Coppa Italia.

Su quale sia, dunque, l’atteggiamento da assumere sia dal punto di vista tattico che mentale D’Aversa non ha dubbi: “Quando delle squadre – ha affermato - applicano il 4-3-3 è molto importante il lavoro delle catene laterali poiché si cerca di portare superiorità numerica. Per il resto, molto dipende anche dalla Lazio che è una squadra abituata al palleggio, al dialogo in spazi stretti: dobbiamo cercare di limitare il loro pregio e questo lo fai solo se attui delle pressioni. Davanti sappiamo di avere una squadra tecnicamente molto brava, che fraseggia, e per evitare che sfrutti meno le rotazioni di catena devi portare pressione immediata”.

Pontus Almqvist sembra totalmente recuperato e potrebbe essere della partita: “Ha lavorato interamente con la squadra – ha spiegato D’Aversa -, ha migliorato la sua condizione fisica, ma è chiaro che il ritmo gara più gioca e prima riesce a recuperarlo. Sicuramente può partire dall'inizio, vedremo domani”.

Sugli errori da non commettere per una partita perfetta o quasi, il tecnico salentino si è soffermato sull’idea dell’attenzione: “Contro questi avversari devi concedere il meno possibile, per vincere le partite non devi subire gol. Ma dobbiamo anche considerare chi affrontiamo: loro giocano in casa, vengono da quattro vittorie di fila interne, in settimana hanno vinto il derby e sicuramente ci saranno entusiasmo e un pubblico che spinge. Noi dobbiamo essere bravi a rimanere nella partita senza perdere equilibrio, meno errori commettiamo più possiamo giungere a un risultato positivo”.

Sul calendario difficile, D’Aversa non ha lasciato alibi sottolineando che, prima o poi, si debbano affrontare tutti: “Ragioniamo – ha dichiarato - una partita per volta. Ripartiamo col girone di ritorno sempre con la Lazio ma in casa loro, sappiamo di avere qualche assenza ma le assenze devono essere opportunità e dobbiamo ragionare su quanto di positivo abbiamo fatto finora, sfruttando nella gara le occasioni da gol che saremo bravi a costruire, sapendo di affrontiamo una squadra che sta molto bene sotto l’aspetto fisico e mentale e partirà forte. A noi serve essere pronti sin dal primo pallone”.

Infine un’analisi sui tanti gol subiti di testa, un dato negativo che prima di una gara non fa molto piacere al tecnico, che lo ha anche sottolineato: “In realtà è una caratteristica comune nel campionato e ci sono squadre più strutturate di noi che soffrono le palle inattive. Sappiamo le nostre lacune e ci lavoriamo, ma ragioniamo principalmente sui nostri pregi”.

Intanto, grande vittoria del Lecce Primavera contro il Genoa con Jeppe Corfitzen trascinatore assoluto con una tripletta che ha ribaltato gli ospiti al Deghi Center di San Pietro in Lama. Avversari in vantaggio con Ekhator al 17’ del primo tempo, poi il pari dell’esterno danese classe 2004 al 48’. Nuovo vantaggio del Genoa su rigore al 50’ e ulteriore pari del Lecce al 61’. Il gol vittoria, per il definitivo sorpasso, al 91’. Con questa vittoria, il Lecce, campione d’Italia in carica, sale a 17 punti, agganciando momentaneamente il Bologna che ha una partita in meno, al quindicesimo posto.