Leao spinge il Milan alla vittoria, ma il Lecce per un tempo si fa rispettare

LECCE - Ancora una sconfitta per il Lecce, la settima delle ultime otto gare, al cospetto di un Milan che trova in Leao la chiave per sbloccare una partita che il Lecce per almeno un tempo ha giocato bene, con ordine, determinazione e anche capacità di mettere in difficoltà la retroguardia dei rossoneri. Il portoghese ha capitalizzato due errori dei salentini: il primo, di posizionamento, sul cross di Tonali in uno schema partito da un corner; il secondo su una ripartenza di Hjulmand che ha sbagliato la misura del passaggio innescando il rapido ribaltamento di fronte da parte dei padroni di casa.

La gara è iniziata con il Milan subito nella metà campo del Lecce, ma i salentini occupano bene gli spazi non lasciando soluzioni comode agli avversari: Gendrey tiene molto bene Leao e la mediana, supportata dagli esterni d'attacco, costringe i rossoneri a manovre di aggiramento e lanci dalle retrovie. Dopo un calcio di rigore prima concesso per un intervento di Baschirotto su Hernandez e poi giustamente revocato in seguito alla revisione delle immagini che il Var, Marini, suggerisce all'arbitro, Chiffi, i giallorossi sfiorano il vantaggio con Banda che, di testa, colpisce in pieno il palo raccogliendo un cross di Gendrey.

Al 40' il Milan sblocca il risultato: dopo un corner calciato corto, Tonali manda con tutta calma la sfera verso il secondo palo cogliendo l'allineamento del Lecce sbilanciato sul primo. Per Leao non è particolarmente difficile staccare da terra e sovrastare Gendrey che rimane compresso tra le maglie rossonera, mentre il pallone si infila in rete. Una volta subito il gol, la squadra di Baroni ha sfiorato il pareggio che, tutto sommato, avrebbe meritato: su calcio d'angolo calciato da Oudin, Baschirotto si inserisce bene ma il suo colpo di testa è intercettato da un difensore a un metro circa dalla linea di porta.

Nel secondo tempo il Milan ha dimostrato subito di voler gestire il vantaggio. Pioli ordina tre cambi già al 59': dentro Saelemaekers per Messias, Kijaer per Thiaw (ammonito) e Bennacer per Tonali. Baroni risponde al 65' con Voelkerling per Ceesay, che non ne ha più, e Strefezza per Di Francesco. Dopo questa girandola di sostituzioni la partita, che si era adagiata sull'inerzia, ha avuto un ritorno di fiamma: al minuto 69' Falcone para in due tempi un tiro di Diaz, subito dopo Strefezza chiama Maignan a una deviazione in corner. Leao va molto vicino al raddoppio al 73', ma preferisce uno spettacolare quanto pretenzioso colpo sotto a una soluzione più efficace, mentre un minuto dopo Banda fa tutto bene, converge verso il centro dell'area di rigore ma poi tira centralmente.

Al 75' il raddoppio del Milan: Hjulmand, all'altezza della sua trequarti, calibra male un passaggio e i rossoneri si affidano subito alle falcate di Leao che entra in area e calcia in maniera non pulita, trovando però una traiettoria diretta sul secondo palo dove la sfera rimbalza prima di depositarsi in rete. Con il match ormai saldamente in pugno, Pioli richiama Diaz e Leao per far spazio e De Ketelaere e Origi, mentre Baroni inserisce Romagnoli per Gendrey e Maleh per Banda. Il Lecce non riesce a trovare lo spunto per riaprire la gara e così dopo circa 5 minuti di recupero il direttore di gare ne sancisce la fine.

I salentini si ritrovano con il Verona, terzultimo e in ritardo oramai di soli due punti e con lo Spezia dietro di una lunghezza. A sette giornate dal termine del campionato si fa quindi definitivamente largo lo scenario di una corsa all'ultimo respiro per conquistare la permanenza nella massima serie. Nemmeno la Salernitana e l'Empoli, che di punti ne hanno rispettivamente 33 e 32, possono dormire sonni tranquilli anche se per queste due formazioni il traguardo è più vicino e il margine di errore che si possono concedere decisamente più ampio.

Il tabellino di Milan-Lecce 2 a 0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kalulu, Thiaw (59 Kjaier), Hernandez (cap.); Tonali (59’ Bennacer), Krunic; Messias (59’ Saelemaekers), Diaz (78’ De Ketelaere), Leao (78’ Origi); Rebic. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo, Adli, Ibrahimovic, Bakayoko, Florenzi, Vrancx, Gabbia. Allenatore: Pioli

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey (79’ Romagnoli), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (76' Gonzalez), Hjulmand (cap.), Oudin; Banda (79’ Maleh), Ceesay (65’ Voelkerling), Di Francesco (65’ Strefezza). A disposizione: Bleve, Brancolini, Askildsen, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Cassandro, Pezzella. Allenatore: Baroni

Marcatori: 40’ e 75’ Leao

Ammoniti: 27’ Thiaw

Arbitro: Chiffi; assistenti: Valeriani e Massara; quarto ufficiale: Giua.

Var: Marini; assistente Var: Muto

La 31esima giornata

Risultati: Verona-Bologna 2 a 1; Salernitana-Sassuolo 3 a 0; Lazio-Torino 0 a 1; Sampdoria-Spezia 1 a 1; Empoli-Inter 0 a 3; Monza-Fiorentina 3 a 2; Udinese-Cremonese 3 a 0; Milan-Lecce 2 a 0; Juventus-Napoli; Atalanta-Roma.

Classifica: Napoli 75; Lazio 61; Juventus 59; Roma e Milan 56; Inter 54; Atalanta 49; Bologna 44; Udinese, Fiorentina e Torino 42; Monza 41; Sassuolo 40; Salernitana 33; Empoli 32; Lecce 28; Spezia 27; Verona 26; Cremonese 19; Sampdoria 17.