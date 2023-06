Campionati nazionali universitari, Cus Lecce per la terza volta in finale

LECCE – Sarà il Cus Cosenza l’avversario con il quale dovrà confrontarsi il Cus Lecce nella finale valevole per l’assegnazione del titolo nei campionati nazionali universitari di calcio, in svolgimento a Camerino. Per gli studenti salentini si tratta della terza finale consecutiva.

Di nuovo protagonisti, dunque, nel solco di una linea intrapresa da tempo. Guidati dai mister Vittorio Botrugno, laureando in economia, e Paolo Verdesca, laureato al corso di laurea triennale in economia aziendale, dopo avere sconfitto nei quarti di finale, ai rigori, il Cus Sassari con grande performance del portiere Rollo di giurisprudenza, gli universitari salentini si sono ripetuti in semifinale contro il Cus Cagliari, compagine particolarmente temibile, sconfitta per 2-0 con reti di Olibardi, iscritto a scienza della comunicazione, e Cavalieri, iscritto a economia e finanza.

“Il progetto Cus Lecce–Unisalento – spiega il professor Luigi Melica, referente dell’Ateneo per lo sport – è di ampio respiro e si fonda sul principio della doppia carriera che grazie ad un regolamento studente/atleta tra i più innovativi in Italia permette ai nostri studenti di usufruire di un tutor che durante l’anno si interfaccia con i docenti dei diversi corsi di laurea frequentati dagli studenti/atleta per risolvere tutti i problemi di sovrapposizione di esami o lezioni con gli allenamenti o le partite disputate dalle rispettive squadre di club”.

“Tutti gli studenti presenti qui a Camerino – aggiunge il docente – non hanno perso alcun appello fissato durante la settimana del campionato Cusi; infatti, o hanno anticipato l’esame prima della partenza o lo sosterranno subito dopo il ritorno, senza salti di sessione”.

“Speriamo di tornare a Lecce con il trofeo di campioni italiani per la terza volta consecutiva”, aggiungono gli accompagnatori, rispettivamente del Cus, Gianni Pignataro, e dell’Ateneo, Claudio Campilongo. “Sarebbe una grande soddisfazione non solo per il Cus Lecce e per l’Università del Salento, ma per l’intero territorio salentino, concludono, ringraziando anche lo sponsor, Banca popolare pugliese.

La rosa dei ragazzi è composta da: Francesco Rollo, Giamarco Centonze, Emanuele Russo, Francesco Plevi, Gabriele My, Nicola Lezzi, Pierluigi Montanaro, Davide Cavalieri, Luca Carrozzo, Filippo Guglielmi, Mattia Miccoli, Niccolò Spedicato, Matteo Valentini, Marco De Santis, Davide Olibardi, Andrea Adamo, Gabriele Alemanni, Alessandro Falco, Gabriele Mosca e Gabriele Gallo.