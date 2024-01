Lecce attento e autorevole per un tempo, poi la Juventus rompe l’equilibrio e dilaga

LECCE – Il 3 a 0 a favore della Juventus non lascia spazio a recriminazioni, ma il primo tempo della squadra di D’Aversa aveva lasciato la sensazione che un risultato positivo fosse possibile.

L’equilibrio è stato rotto da Vlahovic al 59’ con una conclusione, nemmeno pulita, e poi per i bianconeri è stato più facile gestire la partita per come voleva Allegri. Dieci minuti dopo l’attaccante ha segnato il secondo gol e al minuto 85’ Bremer ha chiuso i giochi.

Non è stata una giornata felice per Falcone che sulle prime due marcature ha qualche responsabilità:non da manueale la respinta su tiro di Yldiz, dopo la quale Cambiaso ho messo al centro un ottimo pallone per Vlahovic, libero di concludere con i marcatori schiacciati verso la porta; in occasione del raddoppio, poi, il portiere avrebbe potuto tentare l’uscita e invece per McKennie è stato facile fare da sponda verso il secondo palo.

Da segnalare anche un errore non banale dell’arbitro Doveri che nel primo tempo ha graziato Vlahovic per un fallo a gamba tesa su Pongracic, colpito al volto: avrebbe meritato almeno il giallo. I giallorossi hanno quattro punti sulla terzultima, il Verona e domenica saranno impegnati a Genova, contro la squadra di Gilardino che oggi ha vinto a Salerno.

A breve l'articolo completo

Il tabellino di Lecce-Juventus 0 a 3

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (65’ Dorgu); Kaba, Ramadani, Gonzalez (60’ Blin); Almqvist (72’ Sansone), Krstovic (72’ Piccoli), Oudin (65’ Pierotti). Allenatore: D’Aversa

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (80’ Alex Sandro), McKennie, Locatelli, Miretti (57’ Weah), Kostic (74’ Iling-Junior); Vlahovic, Yldiz (74’ Milik). Allenatore: Allegri

Marcatori: 59’ e 69’ Vlahovic, 85’ Bremer

Ammoniti: 22’ McKennie, 89' Kaba

Arbitro: Doveri; assistenti: Berti e Ricci; quarto ufficiale: Perenzoni

Var: Valeri; assistente Var: Abisso