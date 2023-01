Lecce senza Hjulmand: Blin in mediana, Maleh dal primo minuto

LECCE – Ci sarà anche Hjulmand sull’aereo che nel tardo pomeriggio porterà il Lecce a Pisa, per poi proseguire in pullman fino a La Spezia. Il capitano dei salentini è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo, ma accompagnerà comunque la squadra in questa importante trasferta: quando nello spogliatoio il clima è sereno e si lavora in armonia, non serve nemmeno tirare in ballo il senso del dovere o gli oneri legati ai galloni.

Nella conferenza stampa della vigilia mister Baroni ha detto che non è stato ancora deciso chi indosserà la fascia: “Valuterò con i miei collaboratori e con la squadra. A me piace pensare che abbiamo tanti piccoli capitani, oltre a colui che ha la fascia. Nel mio gruppo ce ne sono diversi”. I principali candidati sono Strefezza, che per “anzianità” è il vice – e infatti è toccato a lui contro la Fiorentina (Hjulmand era stato espulso nella precedente gara, a Roma) – e Umtiti che di autorevolezza ne ha da vendere e che appare in un momento quasi di grazia.

I giallorossi affronteranno domani alle 15 la formazione allenata da Gotti, reduce dal 2 a 2 interno con l’Atalanta e, soprattutto, da una prestazione molto positiva. Gli aquilotti hanno 14 punti in classifica - quattro in meno dei salentini - e nessuna intenzione di farsi risucchiare da Sampdoria, Cremonese e Verona. Per il ruolo di mediano il sostituto naturale e il candidato più probabile è Blin anche se l’allenatore del Lecce ha dichiarato di aver provato anche un’altra soluzione senza, ovviamente, specificare quale. Stando sempre alle dichiarazioni del tecnico toscano, Maleh dovrebbe essere subito della partita.

Baroni ha anche aggiunto che il fatto di giocare a distanza di quattro giorni da una partita tanto dispendiosa, mentalmente e fisicamente, come quella di mercoledì contro la Lazio gli suggerisce l’opportunità di qualche avvicendamento: “Non c’è solo un blocco di quelli che voi chiamate titolari – ha ricordato ai cronisti -, anche gli altri stanno crescendo”. I ballottaggi principali sembrano essere quelli tra Di Francesco e Banda e tra Colombo e Ceesay.

Baroni sa benissimo che la gara di domani sarà piena di insidie: “Giochiamo contro una squadra difficile, con qualità e intensità, che ha fatto punti essenzialmente sul suo campo. Noi dovremo evitare al massimo gli errori, a partite dall’aspetto mentale che può essere condizionato da quello che abbiamo speso prima per rimanere in partita poi per creare le condizioni per superare la Lazio. Noi dobbiamo ricercare quel tipo di ritmo, è per quello che ci alleniamo. Ci servirà una prestazione maiuscola”.

Da parte di Baroni, infine, un ricordo di Gianluca Vialli con il quale quasi 40 anni addietro aveva condiviso l’esperienza nell’Under 21 a metà degli anni ‘80: “Un uomo bello sotto tutti gli aspetti, intelligente, un compagno di gran valore. Era il capitano di quella squadra allenata da Vicini. Son cose terribili, il mio pensiero va ai suoi cari. Il calcio perde un personaggio stratosferico, che ha dato tanto agli altri. Provo un grande dispiacere, lascia un vuoto enorme”.

Non fanno parte dell'elenco dei convocati Dermaku, Helgason e Pongracic, ancora indisponibili, e Cetin per il quale si sta trovando una collocazione in altra squadra.