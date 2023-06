Leverano, fissati due open day per il settore giovanile

Il Leverano organizza due open day per il settore giovanile. Gli appuntamenti sono stati fissati per martedì 5 e mercoledì 6 luglio allo stadio comunale di Leverano, rispettivamente per la categoria Giovannissimi (calciatori nati nel 2009 e nel 2010) e per quella Allievi (2007/2008). Gli open day avranno inizio alle ore 18:30 alla presenza dell'allenatore della prima squadra Giacomo Caragiuli; ci saranno anche i tecnici Diego Musca, Alessio Politano, Giacomo Pasculli, Luigi Giuranna, il preparatore atletico della prima squadra Davide Dimastrogiovanni e il coordinatore dei portieri Marco Conte.