Leverano, Gabriele Calasso confermato come direttore sportivo

L'ASD Leverano Football è lieta di annunciare la conferma di Gabriele Calasso alla guida dell'area sportiva.

"In questi giorni siamo al lavoro per dare continuità a quanto fatto nel Settore Giovanile per proseguire con la crescita esponenziale che in soli due anni abbiamo vissuto. Siamo certi che una piazza importante come quella di Leverano possa ambire ad un Settore Giovanile di primo livello, che dovrà essere il bacino per la futura prima squadra e per i professionisti. Per questo motivo stiamo già definendo categorie e staff tecnico per la nuova stagione e presto annunceremo le giornate nelle quali i ragazzi potranno venire a conoscere la nostra struttura e le nostre metodologie. In merito alla prima squadra, l'intenzione è quella di confermare gran parte dell'organico della scorsa stagione, inserendo alcuni innesti che possano permetterci di fare il salto di qualità e puntare in alto. Abbiamo avuto già alcune conferme importanti. Nei prossimi giorni potremo annunciare quello che sarà lo staff tecnico del 2023/2024".

Fonte: comunicato ufficiale Leverano