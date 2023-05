Leverano, Gianluca Caragiuli resta alla guida della prima squadra

L'ASD Leverano Football comunica di aver affidato anche per la prossima stagione la panchina della Prima Squadra a mister Gianluca Caragiuli.

"Sono molto contento per la dimostrazione di fiducia da parte della società, specie del direttore Gabriele Calasso, con cui due anni fa abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento a 360° che ha come obiettivo quello di portare in prima squadra quanti più ragazzi del vivaio possibili e che con questa riconferma abbiamo la possibilità di perseguire. La scorsa stagione non è stata all'altezza delle aspettative: abbiamo un anno di lavoro alle spalle che ci permette di proseguire su principi, idee e metodi di lavoro consolidati. Partiremo molto presto con la programmazione per farci trovare pronti già dai primi appuntamenti."

Fonte: comunicato ufficiale Leverano