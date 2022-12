Leverano, ingaggiato l'attaccante Sulayman Suwareh

Colpo di mercato per il Leverano, che ha rinforzato il proprio attacco con l'ingaggio di Sulayman Suwareh: il classe 1999 ha iniziato la stagione attualmente in corso all'Atletico Tricase, con cui ha segnato 6 reti (più una nella Coppa Italia di categoria) nelle 12 presenze fin qui raccolte. "L'attaccante gambiano classe 1999 arriva a dare manforte al reparto offensivo bianconero -si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal Leverano sulla propria pagina Facebook- In questa stagione Suwareh si è reso protagonista con la maglia dell'Atletico Tricase, sul tabellino dei marcatori 6 volte in campionato e 1 in coppa Italia".