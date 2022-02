Leverano-Taurisano decisiva, Città di Gallipoli impegnato a Veglie

LECCE – Va in scena, domenica, il diciassettesimo turno del campionato di Promozione pugliese girone B, con quattro derby che vedranno protagoniste le prime della classe: Città di Gallipoli, Leverano, Taurisano e Novoli. Match interno in ottica salvezza per il Brilla Campi, rinviata la sfida tra Locorotondo e Galatina a causa di casi di positività al covid-19 tra le fila dei blaugrana.

Gallipoli ospite del Veglie, Leverano e Taurisano per il secondo posto

Il derby tra Veglie e Città di Gallipoli mette di fronte due delle formazioni che più hanno sorpreso al rientro in campo nel primo impegno del 2022, con i galletti capaci di imporsi in casa sul Brilla Campi con un netto 4-0, e i biancazzurri trionfanti in trasferta contro il Talsano per 1-2. I giallorossi si sono dunque confermati in vetta con 45 punti – 17 in più rispetto al Leverano secondo classificato -, mentre il Veglie è uscito momentaneamente dalla zona play out sedendosi al centro della graduatoria con 18 punti.

Il Leverano sarà ospite del Taurisano, diretta concorrente al secondo posto scavalcata proprio la scorsa domenica dopo il successo per 2-0 contro il Capo di Leuca. A favorire il sorpasso, il pari granata contro il Locorotondo per 1-1 con i torelli che dovranno tentare di risalire la china negli scontri diretti per non perdere posizioni in classifica. I bianconeri che sono in ottimo stato di forma, inoltre, in settimana hanno pareggiato per 1-1 nel primo impegno del triangolare di Coppa Italia contro l’Atletico Tricase, valevole per strappare il pass per l’ultimo atto della competizione.

Novoli e Tricase, match alla portata. Sfida salvezza per il Brilla Campi

Dopo la sconfitta contro il Tricase per 2-4 tra le mura amiche, l’ambizioso Novoli è pronto a rilanciarsi contro il fanalino di coda Capo di Leuca. Al quinto posto con 26 punti, i rossoblù necessitano di un risultato favorevole per tenere salda la posizione nella griglia play off. Dovranno tentare di ritrovare i tre punti contro i gialloblù che seppur in ultima piazza, sono in piena corsa per la salvezza, con due gare da recuperare. Il Capo di Leuca sconfitto nello corso turno dal Leverano, è pronto a riprendersi e dimostrare quanto di buono fatto a fine dicembre per tentare di centrare la quota salvezza.

L’Atletico Tricase dopo la buona campagna acquisti ha dimostrato di poter dire la sua e annullare la crisi del girone d’andata, nel tentativo di centrare i play off al termine del campionato. L’ottimo successo di domenica scorsa sul Novoli ha portato i tricasini a quota 24 punti, con due sole lunghezze di distanza dalla zona privilegiata. Per provare l’affondo dovranno però passare dal Melendugno, formazione che dopo la campagna acquisti e una serie di risultati negativi, nello scorso turno ha ritrovato un finale favorevole pareggiando nel match salvezza contro lo Spartan per 1-1. I biancorossi siedono in penultima posizione con 14 punti.

Dopo la sconfitta del “Bianco” il Brilla Campi è pronto a rilanciarsi tra le mura amiche contro lo Spartan, nel tentativo di rilanciarsi per corsa alla salvezza. Con 14 punti i giallorossi sono impantanati nella griglia play out, e saranno impegnati contro una diretta concorrente, con i tarantini che vantano sole tre lunghezze in più. Questi però, in confronto ai salentini, eccezion fatta per la sconfitta con il Tricase, vantano tre successi e un pareggio nelle ultime cinque uscite.