La lista dei convocati del Lecce in extremis dopo il secondo giro di tamponi

LECCE – A meno di sette ore dall'orario fissato per l'inizio della partita tra Lecce e Vicenza, valevole per la 18esima giornata del campionato di serie B, la pubblicazione della lista dei convocati da parte del tecnico Marco Baroni ha fugato i dubbi: il match si giocherà.

Con il passare delle ore, infatti, si era diffuso il timore che dal secondo giro di tamponi effettuato potesse venir fuori una quarantena provvisoria per l'intero gruppo giallorosso, come accaduto al Monza che si è visto notificare dalla Asl di competenza un provvedimento che ha impedito la trasferta a Benevento, con conseguente rinvio della partita, a causa di cinque positività. Invece, i casi di infezione in casa giallorossa, sono due.

Un primo giro di controlli, quello di routine fatto il venerdì, aveva messo in evidenza la positività di un elemento del gruppo squadra e, naturalmente, si è dovuto procedere a un'ulteriore verifica tra i giallorossi. Una volta avuto l'esito dei test, il club ha potuto diramare l'elenco dei convocati, aggiugendo con una comunicazione successiva il riscontro di una ulteriore positività: speculazioni a parte, è certo che nella lista non figurano Tuia, Coda, Blin e Listkowski. I primi due non hanno ancora smaltito i rispettivi infortuni - assai noioso, alla pianta del piede, quello che tiene fuori il difensore centrale da oramai due mesi - mentre il francese e il polacco erano scesi regolarmente in campo a La Spezia mercoledì, nel vittorioso match di Coppa Italia.

Sono convocati Di Mariano e Strefezza che da giorni sostengono un lavoro differenziato, ma mentre per il brasiliano si è trattato di una riduzione del carico di lavoro a titolo precuazionale, l'ex Venezia ha qualche problema in più per cui nella migliore delle ipotesi dovrebbe finire in panchina. Resta da capire quale tridente schiererà Baroni in attacco: con Rodriguez dal primo minuto sul lato sinistro oppure con qualche altra soluzione tattica visto che lo spagnolo ha giocato in Liguria l'intera partita? La risposta arriverà quando saranno annunciate le formazioni. Il Lecce, che nel turno precedente ha perso in casa della capolista Pisa per 1 a 0, è chiamato a una pronta risposta anche perché i toscani, vincendo a Cosenza, si sono portati a 38 punti, con una gara e sette lunghezze in più rispetto ai giallorossi. Il Brescian che ha pareggiato in casa con il Cittadella, di punti ne ha 34, la Cremonese corsara ad Ascoli uno in meno.

Come arbitro dell'incontro è stato designato il signor Di Martino di Teramo, il Var è Massimi di Termoli.

La 18esima giornata

Risultati: Ascoli-Cremonese 1 a 4; Como-Reggina 1 a 1; Crotone-Pordenone 4 a 1; Cosenza-Pisa 0 a 2; Frosinone-Spal 4 a 0; Brescia-Cittadella 1 a 1; Alessandria-Parma 0 a 2; Perugia-Ternana 1 a 1; Lecce-Vicenza. Benevento-Monza (rinviata).

Classifica: Pisa 38; Brescia 34; Cremonese 32; Lecce, Benevento, Monza 31; Cittadella 29; Frosinone 28; Perugia 27; Ascoli 26; Come 25; Ternana, Parma e Reggina 33; Spal 20; Alessandria 17; Cosenza 16; Crotone 11; Pordenone 8; Vicenza 7