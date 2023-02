Maglie, domenica si gioca il recupero contro l'Avetrana

In questo weekend il campionato di Eccellenza pugliese osserverà un turno di riposo, ma in ogni caso verranno disputati due recuperi: oltre a San Marco-Unione Sportiva Mola scenderà in campo il Maglie, che affronterà l'Avetrana: l'appuntamento è fissato allo stadio Laserra domenica 5 febbraio, alle ore 15:00. La partita non si giocò lo scorso 22 gennaio a causa dell'impraticabilità del terreno di gioco dovuta al maltempo.

Il Maglie è reduce dalla sconfitta interna maturata per mano del Manduria, che è arrivata a seguito di una striscia positiva di cinque risultati utili consecutivi. Attualmente la formazione giallorossa occupa il decimo posto in classifica a quota 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte); i gol fatti ammontano a 16, 20 invece sono quelli subiti.