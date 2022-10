Maglie, l'annuncio della dirigenza: "Non ci sono i presupposti per la prosecuzione del progetto"

Gli accadimenti extra-sportivi verificatisi nel corso ed a conclusione del match disputato ieri sera sul campo di Galatone hanno imposto una riflessione in seno alla Dirigenza che, unitamente e concordemente con il main sponsor, ritiene che non sussistano i presupposti per la prosecuzione del progetto come immaginato ed attuato.

Lasceremo le redini della Società a chi risulterà più adeguato e competente nei gradimenti della piazza.

Fino all'avvento della nuova dirigenza ci limiteremo a portare a termine gli impegni assunti nei confronti di atleti, staff, collaboratori, sponsor e fornitori, che si concluderanno in concomitanza dell'apertura della finestra di mercato invernale, onde consentire l'agevole interruzione definitiva di ogni impegno e lo svincolo dei tesserati.

Fonte: comunicato ufficiale Toma Maglie