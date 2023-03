Manduria-Otranto, Tartaglia. "Consapevoli della nostra forza, proporremo il nostro stile di gioco"

Match fondamentale per le ambizioni dell'Otranto, quello in programma domenica 19 marzo e valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone B. I biancazzurri saranno impegnati allo stadio Dimitri contro il Manduria terzo in classifica (calcio d'inizio alle ore 15:00): dopo due partite d'astinenza l'Otranto vuole tornare a vincere per agganciare proprio la formazione tarantina in graduatoria e blindare il proprio posto nei playoff. Attualmente sono 44 i punti conquistati dai salentini, con 13 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.

A presentare questa interessante vigilia è stato il tecnico Graziano Tartaglia. "Scenderemo in campo rispettosi dell’avversario, una formazione quella biancoverde costruita per centrare il salto in D, ma consapevoli della nostra forza e delle nostre caratteristiche -queste le dichiarazioni di Tartaglia riportate dai canali ufficiali del club- Come al solito cercheremo di proporre il gioco che ci ha permesso di essere nelle posizioni di alta classifica per l’intera stagione. Abbiamo messo sempre in campo le nostre qualità, un sistema di gioco riconoscibile e importante. A quattro partite dalla fine della stagione regolare possiamo ancora conquistare l’appendice dei play off".